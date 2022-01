Covid, altri dieci giorni con le mascherine all'aperto e le discoteche chiuse (Di lunedì 31 gennaio 2022) Saranno prorogati per altri dieci giorni l'obbligo di mascherine all'aperto e la chiusura delle discoteche. E' l'intesa raggiunta, a quanto si apprende da diverse fonti di governo, in Consiglio dei ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 31 gennaio 2022) Saranno prorogati perl'obbligo diall'e la chiusura delle. E' l'intesa raggiunta, a quanto si apprende da diverse fonti di governo, in Consiglio dei ...

Advertising

gael99 : RT @Alexanderxxvii1: Non vaccinato sto andando avanti da ottobre con i tamponi e fino ad oggi niente covid.E con altri colleghi nella mia s… - Henry_whites : RT @Alexanderxxvii1: Non vaccinato sto andando avanti da ottobre con i tamponi e fino ad oggi niente covid.E con altri colleghi nella mia s… - RevengeEmi : RT @fratotolo2: ?? “Numeri gonfiati” dei decessi in Italia: la mortalità in Italia ha superato del 67% la mortalità media degli altri dodic… - LadyGoccia : RT @Alexanderxxvii1: Non vaccinato sto andando avanti da ottobre con i tamponi e fino ad oggi niente covid.E con altri colleghi nella mia s… - Claudio_Caruana : RT @opificioprugna: Amadeus: 'Se a Sanremo prendo il Covid, nessun piano B'. Dovrà cantare come tutti gli altri. (Claudio Caruana @woodyo… -