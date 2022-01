Cosenza, si dà fuoco davanti a caserma carabinieri: è grave (Di lunedì 31 gennaio 2022) (Adnkronos) – Si è dato fuoco davanti alla caserma dei carabinieri. Il tragico gesto questa mattina alle 10 a Rende in provincia di Cosenza. L’uomo, che ha riportato gravissime ustioni, ha utilizzato una tanica di liquido infiammabile, forse benzina. Al momento non si conoscono i motivi che l’hanno portato a tentare di togliersi la vita. Soccorso dal 118, è stato trasportato all’ospedale di Cosenza. Sul caso indagano i carabinieri, avvisati subito dai passanti che hanno assistito alla scena, avvenuta in un luogo molto trafficato. Sul posto anche la polizia municipale e i vigili del fuoco. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 31 gennaio 2022) (Adnkronos) – Si è datoalladei. Il tragico gesto questa mattina alle 10 a Rende in provincia di. L’uomo, che ha riportato gravissime ustioni, ha utilizzato una tanica di liquido infiammabile, forse benzina. Al momento non si conoscono i motivi che l’hanno portato a tentare di togliersi la vita. Soccorso dal 118, è stato trasportato all’ospedale di. Sul caso indagano i, avvisati subito dai passanti che hanno assistito alla scena, avvenuta in un luogo molto trafficato. Sul posto anche la polizia municipale e i vigili del. L'articolo proviene da Italia Sera.

