Calciomercato Juve, ufficiale l'addio del giocatore: le cifre (Di lunedì 31 gennaio 2022) E' ufficiale l'addio del centrocampista della Juve. Ecco le cifre. Rodrigo Bentancur è un nuovo giocatore del Tottenham. Lo comunica la società attraverso un comunicato ufficiale. L'uruguagio saluta Allegri per raggiungere mister Conte. Rodrigo Bentancur of Juventus LE cifre. Ecco il comunicato. "Juventus Football Club S.p.A comunica di aver raggiunto l'accordo con la società Tottenham Hotspur per la cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Rodrigo Bentancur Colmàn a fronte di un corrispettivo di 19 mln, pagabili in 3 esercizi, che potrà incrementarsi di 6 mln al raggiungimento di specifici obiettivi sportivi nel corso della durata contrattuale. Tale operazione genera un effetto ...

