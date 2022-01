Australian Open 2022 | Barazzutti loda Nadal | “Monumentale | finale storica”

(Di lunedì 31 gennaio 2022) “è statoper la capacità di trasmettere i valori sani e veri dello sport: compattezza, voglia di lottare e non arrendersi mai. Lo spagnolo ha vinto unache rimarrà nella storia. Incredibile come sia riuscito a recuperare sotto di due set, con un avversario che sembrava avesse in mano la partita e che non sembrava lasciasse alcuna chance. A quella età e contro uno come Medvedev, il quale forse è il migliore al mondo in questi ultimi mesi, ha compiuto un’impresa eroica.si è portato in testa come titoli Slam rispetto a Djokovic e Federer, forse soltanto rispetto a Nole; chissà cosa farà Roger e come eventualmente tornerà a giocare”. Parole al miele di Corradoindirizzate a Rafael, dopo il trionfo del maiorchino agli ...

LE ULTIME NOTIZIE Read More Sport, Nadal trionfa: record titoli Slam 30 Gennaio 2022 Rafael Nadal trionfa per la seconda volta in carriera all', a 13 anni di distanza dal suo primo successo.... Read More ...Il ranking Wta aggiornato a lunedì 31 gennaio 2022 , dopo il trionfo di Ashleigh Barty aglidi riferimento. L'australiana ha alzato il prestigioso trofeo sul cemento outdoor di Melbourne dopo aver sconfitto in finale Danielle Collins, nuova top 10, consolidando la sua ...