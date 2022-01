Atalanta-Cagliari: formazioni e dove vederla (Di martedì 1 febbraio 2022) Il 6 Febbraio 2022 nello Stadio Gewiss alle ore 12:30 si disputerà la partita Atalanta-Cagliari di Serie A. I padroni di casa hanno perso con la Roma, e hanno pareggiato con il Genoa. Infine hanno vinto con l’Udinese, e hanno pareggiato con Inter e Atalanta. Gli ospiti hanno perso con la Juventus e hanno vinto con la Sampdoria e il Bologna. Infine hanno perso con la Roma e hanno pareggiato con la Fiorentina. La Dea deve riprendere il giusto cammino dopo aver lasciato per strada punti preziosi nel corso delle ultime gare di campionato, mentre il Cagliari deve continuare il percorso di crescita e maturazione della squadra. Lazio vs Atalanta: in tv e formazioni Atalanta-Cagliari: probabili formazioni Atalanta ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 1 febbraio 2022) Il 6 Febbraio 2022 nello Stadio Gewiss alle ore 12:30 si disputerà la partitadi Serie A. I padroni di casa hanno perso con la Roma, e hanno pareggiato con il Genoa. Infine hanno vinto con l’Udinese, e hanno pareggiato con Inter e. Gli ospiti hanno perso con la Juventus e hanno vinto con la Sampdoria e il Bologna. Infine hanno perso con la Roma e hanno pareggiato con la Fiorentina. La Dea deve riprendere il giusto cammino dopo aver lasciato per strada punti preziosi nel corso delle ultime gare di campionato, mentre ildeve continuare il percorso di crescita e maturazione della squadra. Lazio vs: in tv e: probabili...

Advertising

Salvato95551627 : RT @vendesizzo: Pagella incompetente al mercato di Serie A Atalanta 5 Bologna 6 Cagliari 5.5 Empoli 6.5 Fiorentina 7.5 Genoa 6.5 Inter 7.5… - Marcellari77 : I miei voti al mercato invernale 2022 Atalanta 7+ Bologna 6,5 Cagliari 5,5 Empoli 6- Fiorentina 8,5 Genoa 5 Inter 8… - petlifesaver : RT @vendesizzo: Pagella incompetente al mercato di Serie A Atalanta 5 Bologna 6 Cagliari 5.5 Empoli 6.5 Fiorentina 7.5 Genoa 6.5 Inter 7.5… - sandralilamaya : @AntoVitiello Boh speriamo di non pagare questa scelta, non dimentico la scorsa stagione come ho passato la settima… - duartegustavo5 : RT @EnriqueJulian23: Vlahovic, Zakaria ?? Juventus Gosens, Caicedo ?? Inter Boga ?? Atalanta Tuanzebe ?? Napoli Oliveira ?? Roma Cabral,… -