Al via la Scuola di Scrittura di Pordenonelegge

Al via la 13^ edizione della Scuola di Scrittura promossa da Fondazione Pordenonelegge: "Viaggio al cuore delle storie" titola pordenonescrive 2022, in programma da martedì 1 febbraio, al 1 marzo 2022 con 18 ore di lezione su piattaforma digitale. Cosa sarebbe il Gattopardo, senza una Sicilia così decadente sullo sfondo? Come può il romanziere scavare negli "sguardi" più intimi e celati della sua narrazione, destreggiarsi nei dialoghi e gestire le voci dei propri personaggi, calibrare l'ingombrante oppure discreta "presenza" dell'io narrante, trovare nella dimensione reale quel "fantastico" capace di aggiungere emozione alla storia? Ci sono scelte che ogni scrittore affronta, mentre si misura con l'impostazione di un romanzo: ecco che pordenonescrive 2022 si dedicherà alla genesi di un'opera, affrontando concretamente le questioni ...

