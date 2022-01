Volley, Busto Arsizio-Chieri in tv oggi: orario e diretta streaming Serie A1 Femminile 2021/2022 (Di domenica 30 gennaio 2022) Tutto pronto per Unet E-Work Busto Arsizio-Reale Mutua Fenera Chieri, sfida valevole per la quarta giornata di ritorno del campionato di Serie A1 Femminile 2021/2022 di Volley. Le Farfalle di coach Musso, reduci dalla vittoria a Perugia, vanno a caccia dei tre punti davanti al proprio pubblico per rimanere nelle primissime posizioni della classifica. Dall’altra parte della rete ci sarà la formazione piemontese, che arriva dalla netta vittoria contro Vallefoglia e vuole provare a conquistare punti per avvicinarsi alle migliori cinque del campionato. Chi conquisterà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 17.00 di domenica 30 gennaio all’E-Work Arena di Busto Arsizio. Di seguito le informazioni per vedere la partita ... Leggi su sportface (Di domenica 30 gennaio 2022) Tutto pronto per Unet E-Work-Reale Mutua Fenera, sfida valevole per la quarta giornata di ritorno del campionato diA1di. Le Farfalle di coach Musso, reduci dalla vittoria a Perugia, vanno a caccia dei tre punti davanti al proprio pubblico per rimanere nelle primissime posizioni della classifica. Dall’altra parte della rete ci sarà la formazione piemontese, che arriva dalla netta vittoria contro Vallefoglia e vuole provare a conquistare punti per avvicinarsi alle migliori cinque del campionato. Chi conquisterà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 17.00 di domenica 30 gennaio all’E-Work Arena di. Di seguito le informazioni per vedere la partita ...

Advertising

UYBAvolley : ?? Ascolta in esclusiva l'intervista a Giorgia #Zannoni! ?? Leggi le ultime prima di #UYBAchieri qui:… - GazzettinoL : Volley A1 Donne 16a giornata 2-3 TP Casalmaggiore-Acqua& sapone Roma 25-22; 29-31; 25-18; 19-25; 9-15 1-3 D… - zazoomblog : Volley Serie A1 femminile 2021-2022: Perugia lotta ma non basta Busto Arsizio passa 3-1 - #Volley #Serie #femminile… - LaNotiziaQuoti : La Bartoccini-Fortinfissi Perugia parte bene ma poi non riesce a conquistare punti contro la Unet E-Work Busto Arsi… - zazoomblog : Volley serie A1 femminile 2022 16° giornata. Mingardi trascina Busto Arsizio a Perugia Roma sbanca Casalmaggiore -… -