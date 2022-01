Ultime Notizie Roma del 30-01-2022 ore 16:10 (Di domenica 30 gennaio 2022) Romadailynews radiogiornale Buona domenica dalla redazione in questo gennaio al microfono Giuliano Ferrigno Sergio Mattarella eletto ieri Presidente della Repubblica con 759 voti il maggior numero di preferenze dopo Sandro Pertini i giorni difficili per la grave emergenza sanitaria e sociale richiamo al senso di responsabilità che impone di non sottrarsi ai doveri cui si è chiamati che prevalgono su altre considerazioni e tu prospettive personali differenti Ha detto il capo dello Stato dopo la sua rielezione quando ha raggiunto il quorum della maggioranza assoluta pari a 505 voti l’aula del Parlamento gli ha tributato circa 5 minuti di applausi con 759 voti e il secondo capo dello Stato più votato Ma tre l’ha accettato l’elezione a Presidente della Repubblica per senso di responsabilità e rispetto delle decisioni del Parlamento e nelle cancellerie europee la conferma ... Leggi su romadailynews (Di domenica 30 gennaio 2022)dailynews radiogiornale Buona domenica dalla redazione in questo gennaio al microfono Giuliano Ferrigno Sergio Mattarella eletto ieri Presidente della Repubblica con 759 voti il maggior numero di preferenze dopo Sandro Pertini i giorni difficili per la grave emergenza sanitaria e sociale richiamo al senso di responsabilità che impone di non sottrarsi ai doveri cui si è chiamati che prevalgono su altre considerazioni e tu prospettive personali differenti Ha detto il capo dello Stato dopo la sua rielezione quando ha raggiunto il quorum della maggioranza assoluta pari a 505 voti l’aula del Parlamento gli ha tributato circa 5 minuti di applausi con 759 voti e il secondo capo dello Stato più votato Ma tre l’ha accettato l’elezione a Presidente della Repubblica per senso di responsabilità e rispetto delle decisioni del Parlamento e nelle cancellerie europee la conferma ...

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Assegno unico, la guida completa: domanda all'Inps, documenti, maggiorazioni, fasce di reddito Assegno unico per i figli, si parte. Sul sito dell' Inps continuano ad arrivare le domande per usufruire dell'aiuto alla famiglia per i figli a carico che riorganizza tutte le agevolazioni finora ...

SuperG, trionfo ex aequo per Brignone: 'Ora concentrata sulle Olimpiadi' Federica Brignone si impone nell'ultima gara prima delle Olimpiadi di Pechino vincendo il SuperG di Coppa del Mondo di Garmisch con il tempo di 1'18''19 : si tratta di ex aequo con l'austriaca ...

Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid, il green pass e i vaccini Corriere della Sera Vlahovic in campo, neo juventino impazza sui social La squadra è a riposo, oggi e domani, mentre i dirigenti lavorano senza sosta alle ultime correzioni in questo calciomercato, che chiude domani sera alle 20. In entrata si sta chiedendo l'operazione ...

Il punto sul calciomercato alle ore 16: le ultimissime in Serie A e B Ci sono stati nuovi contatti nelle ultime ore con tra Roma e Valencia per la cessione di Diawara anche se al momento l’affare è in standby: i giallorossi vorrebbero provare a creare un asse con gli ...

