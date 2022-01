Serie C 2021/2022: l’Avellino passa in casa del Potenza, è 1-3 in Basilicata (Di domenica 30 gennaio 2022) Match interessante ed emozionante quello tra Potenza ed Avellino che si chiude con una vittoria ospite per 1-3. Quattro gol, diverse emozioni, un bel match nel complesso. Avellino che tiene il passo, a pari punti al secondo posto con Monopoli e Turris, dietro solo all’inarrivabile Bari. Potenza che invece, rimane in ultima posizione. LA CRONACA LIVE DEL MATCH PRIMO TEMPO – Match che parte subito molto forte, con entrambe le squadre che attaccano. Il match però si sblocca alla mezz’ora, e sono 10 minuti di fuoco. Prima Maniero trova il gol con un tiro di punta, poi Scognamiglio sbaglia porta e insacca nella sua, facendo 1-1. 60 secondi dopo va’ di nuovo in vantaggio l’Avellino, ma questa volta l’arbitro annulla per fuorigioco ed espulso l’allenatore per proteste. Si va negli spogliatoi sull’1-1. SECONDO TEMPO – Il secondo tempo invece ... Leggi su sportface (Di domenica 30 gennaio 2022) Match interessante ed emozionante quello traed Avellino che si chiude con una vittoria ospite per 1-3. Quattro gol, diverse emozioni, un bel match nel complesso. Avellino che tiene il passo, a pari punti al secondo posto con Monopoli e Turris, dietro solo all’inarrivabile Bari.che invece, rimane in ultima posizione. LA CRONACA LIVE DEL MATCH PRIMO TEMPO – Match che parte subito molto forte, con entrambe le squadre che attaccano. Il match però si sblocca alla mezz’ora, e sono 10 minuti di fuoco. Prima Maniero trova il gol con un tiro di punta, poi Scognamiglio sbaglia porta e insacca nella sua, facendo 1-1. 60 secondi dopo va’ di nuovo in vantaggio, ma questa volta l’arbitro annulla per fuorigioco ed espulso l’allenatore per proteste. Si va negli spogliatoi sull’1-1. SECONDO TEMPO – Il secondo tempo invece ...

