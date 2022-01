Sci alpino, super-G femminile Garmisch 2022 oggi in tv: programma, orari e diretta streaming (Di domenica 30 gennaio 2022) Il programma, gli orari e la diretta tv del super-G femminile di Garmisch 2022, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Tutto pronto per l’ultimissima gara prima delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022, al via il 4 febbraio. Appuntamento questa mattina, domenica 30 gennaio, a partire dalle ore 11.30. LA START LIST programma OLIMPIADI PECHINO 2022 diretta tv– Le gare saranno trasmesse in diretta tv sui canali di RaiSport (in chiaro) e Eurosport, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Eurosport Player, SkyGo, Discovery+ e DAZN. Sportface vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale (CLICCA QUI ... Leggi su sportface (Di domenica 30 gennaio 2022) Il, glie latv del-Gdi, valido per la Coppa del Mondo di sci. Tutto pronto per l’ultimissima gara prima delle Olimpiadi invernali di Pechino, al via il 4 febbraio. Appuntamento questa mattina, domenica 30 gennaio, a partire dalle ore 11.30. LA START LISTOLIMPIADI PECHINOtv– Le gare saranno trasmesse intv sui canali di RaiSport (in chiaro) e Eurosport, mentre lasarà disponibile su Rai Play, Eurosport Player, SkyGo, Discovery+ e DAZN. Sportface vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale (CLICCA QUI ...

