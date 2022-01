Quirinale? "Il problema è un altro". Giancarlo Giorgetti e la frase rubata: governo a rischio, cosa si teme tra due mesi (Di domenica 30 gennaio 2022) Il presidente della Repubblica è stato eletto, ma gli agguati sono dietro l'angolo. La rielezione di Sergio Mattarella al Quirinale dopo ben otto votazioni ha dimostrato tutta la debolezza della politica. E, più in particolare, dei partiti al governo. Tanto che ha dato parecchio da pensare una frase pronunciata da Giancarlo Giorgetti in un corridoio di Montecitorio e catturata dal Corriere della Sera. "Il problema del governo è cosa succederà tra due mesi", avrebbe detto mostrando che la vera preoccupazione non è "adesso", ma il "dopo". D'altronde il ministro dello Sviluppo economico era già stato abbastanza chiaro: "Dimissioni? Per affrontare questa nuova fase serve una messa a punto: il ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 30 gennaio 2022) Il presidente della Repubblica è stato eletto, ma gli agguati sono dietro l'angolo. La rielezione di Sergio Mattarella aldopo ben otto votazioni ha dimostrato tutta la debolezza della politica. E, più in particolare, dei partiti al. Tanto che ha dato parecchio da pensare unapronunciata dain un corridoio di Montecitorio e catturata dal Corriere della Sera. "Ildelsuccederà tra due", avrebbe detto mostrando che la vera preoccupazione non è "adesso", ma il "dopo". D'nde il ministro dello Sviluppo economico era già stato abbastanza chiaro: "Dimissioni? Per affrontare questa nuova fase serve una messa a punto: il ...

Advertising

lorepregliasco : Sull'ipotesi Belloni vedo un problema molto più grande dell'aritmetica: si può andare in Aula e spaccare la maggior… - StefanoFeltri : I partiti hanno hanno preso atto di non sapere assolvere alla responsabilità che la Costituzione assegna loro se no… - AngeloCiocca : C’è un problema serio a livello Europeo. E l’Ue appare tardiva e inconcludente. Serve agire ora, senza richieste in… - elio33044815 : @BeppeSala @Quirinale @ComuneMI Mattarella piace a tutti, ma non faccia finta di non capire qual è il problema. Abb… - LVeraci : Com'era quella storia dei 'bamboccioni' che stanno ancora a casa con i genitori... I veri bamboccioni siete voi, c… -