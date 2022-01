"Quella canzone è mia": scoppia il caso a Sanremo (Di domenica 30 gennaio 2022) Prima lite pubblica per Sanremo 2022: Junior Cally accusa Highsnob di essersi impossessato del brano che porterà sul palco dell'Ariston Leggi su ilgiornale (Di domenica 30 gennaio 2022) Prima lite pubblica per2022: Junior Cally accusa Highsnob di essersi impossessato del brano che porterà sul palco dell'Ariston

Advertising

br6nte : @vevihollyj quella canzone nella sua versione inglese fa proprio piangere, da mental breakdown completo. ma la cari… - kwelnaes : c’è creep in tutte le sezioni capite quella proprio la mia canzone io non scherzo quando ve lo dico - Emanuel72607325 : RT @Emanuel72607325: Lulù sta male per amore. Gli manca @manuel_bortuzzo e il GF che fa? Mette la canzone amorosa, se non erro quella che a… - Emanuel72607325 : Lulù sta male per amore. Gli manca @manuel_bortuzzo e il GF che fa? Mette la canzone amorosa, se non erro quella ch… - folklooreboy : E chi se lo scorda quando la gente mi cantava quella canzone di merda sugli uomini sessuali pensando che mi avrebbe… -