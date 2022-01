Pirelli: Tronchetti Provera, 'Stiamo riempiendo le fabbriche di trentenni specializzati in data sciences e analytics' (Di domenica 30 gennaio 2022) Milano, 30 gen. (Adnkronos) - ''Stiamo riempiendo le nostre fabbriche e i nostri laboratori di trentenni specializzati in data sciences e in data analytics. Una volta la frontiera tecnologica era la scienza dei materiali. Ora sono fondamentali la sensoristica, la raccolta e la elaborazione delle informazioni: la ruota è l'unico punto di contatto fra la macchina e il terreno''. Lo dice in un'intervista al sole 24 ore il vice presidente esecutivo & Ceo di Pirelli Marco Tronchetti Provera in occasione dei 150 anni di Pirelli ripercorrendo alcuni momenti della storia della società, come la crisi di trent' anni fa. ''Chiudemmo molte società -racconta- la cultura ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 30 gennaio 2022) Milano, 30 gen. (Adnkronos) - ''le nostree i nostri laboratori diine in. Una volta la frontiera tecnologica era la scienza dei materiali. Ora sono fondamentali la sensoristica, la raccolta e la elaborazione delle informazioni: la ruota è l'unico punto di contatto fra la macchina e il terreno''. Lo dice in un'intervista al sole 24 ore il vice presidente esecutivo & Ceo diMarcoin occasione dei 150 anni diripercorrendo alcuni momenti della storia della società, come la crisi di trent' anni fa. ''Chiudemmo molte società -racconta- la cultura ...

