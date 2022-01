Parma beffato nel recupero di B | ora il mercato | poi il Benevento

Leggi su anteprima24

(Di domenica 30 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Non basta Franco Vázquez ale a Iachini per vincere la gara dicontro il Crotone. I ducali si fanno raggiungere (1-1) a un minuto dal novantesimo da Manuel Marras, dovendosi accontentare di un punto che li proietta a quota 24. Sono undici i punti in meno rispetto al, avversario sabato prossimo proprio delal “Ciro Vigorito“. Prima della sfida con la formazione di Fabio Caserta, però ci sarà l’ultimo giorno di calcioda vivere. Asi attendono solo le ufficialità del terzino Jayden Oosterwolde, dal Twente, e dell’attaccante Nwanko Simy, dalla Salernitana. Iachini potrebbe avere anche il difensore Luca Ceppitelli, ma bisognerà trovare l’accordo con il Cagliari. Al “Ciro Vigorito” non ...