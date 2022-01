Pallacanestro Viola-Fidelia Torrenova LIVE 2°Q | neroarancio in totale controllo all’intervallo!

Advertising

ilmetropolitan : ?? #IperPet è #sponsor della PallacanestroViola per la stagione sportiva in corso -

Ultime Notizie dalla rete : Pallacanestro Viola

CityNow

Latorna in campo per la 17ª Giornata del campionato di Serie B Girone D: i neroarancio affrontano Fidelia Torrenova al PalaCalafiore Latorna al PalaCalafiore a ...Il coach della Fidelia Torrenova, Francesco Dragonetto, analizza la gara di domenica pomeriggio contro la: i siciliani proveranno a limitare l'entusiasmo neroarancio e del PalaCalafiore Dopo il successo di Avellino latornerà in campo domani, domenica 30 gennaio, ...La Pallacanestro Viola torna in campo per la 17ª Giornata del campionato di Serie B Girone D: i neroarancio affrontano Fidelia Torrenova al PalaCalafiore La Pallacanestro Viola torna al PalaCalafiore ...Prima trasferta del 2022 per la Fidelia Torrenova, che domenica sarà ospite al PalaPentimele della Viola Reggio Calabria nel match valido per la seconda giornata di ritorno del Girone D del campionato ...