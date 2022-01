Milan, che colpo! La Juve regala ai rossoneri un campione inglese (Di domenica 30 gennaio 2022) Goal News Il Milan si muove ancora con grande vigore sul mercato e spera di poter rafforzare la propria rosa anche durante l'estate. Ci sono più di pochi giocatori interessanti agli occhi del management e sembra che ci possa essere più di un'opportunità all'estero da cogliere. Milan: tiro del Tottenham, Bentancur lo 'libera' Il mercato è al culmine, soprattutto considerando gli ultimi giorni di gennaio. Uno dei club più attivi è il Milan che cerca di rafforzare la propria rosa con accessori di alta qualità. Tra gli obiettivi di mercato c'è Giovani Lo Celso, centrocampista del Tottenham che sta vivendo una stagione piuttosto complicata. L'argentino, infatti, non ha molta influenza e non sembra rientrare esattamente nei piani di Antonio Conte. Il suo tempo in Premier League è molto difficile da ipotizzare, soprattutto vista la grande ... Leggi su goalnews (Di domenica 30 gennaio 2022) Goal News Ilsi muove ancora con grande vigore sul mercato e spera di poter rafforzare la propria rosa anche durante l'estate. Ci sono più di pochi giocatori interessanti agli occhi del management e sembra che ci possa essere più di un'opportunità all'estero da cogliere.: tiro del Tottenham, Bentancur lo 'libera' Il mercato è al culmine, soprattutto considerando gli ultimi giorni di gennaio. Uno dei club più attivi è ilche cerca di rafforzare la propria rosa con accessori di alta qualità. Tra gli obiettivi di mercato c'è Giovani Lo Celso, centrocampista del Tottenham che sta vivendo una stagione piuttosto complicata. L'argentino, infatti, non ha molta influenza e non sembra rientrare esattamente nei piani di Antonio Conte. Il suo tempo in Premier League è molto difficile da ipotizzare, soprattutto vista la grande ...

Advertising

AntoVitiello : L'U.S. Lecce comunica che Alessandro #Plizzari, portiere classe 2000 proveniente dall’A.C. #Milan, domani sarà a Le… - acmilan : Il primo giocatore giapponese al Milan: ascolta la storia dentro e fuori dal campo di @kskgroup2017, numero 10 atip… - AntoVitiello : #Kulusevski proposto al #Milan ma al momento non ci sono le condizioni per aprire una trattativa, sia per la formul… - FalcoN18236637 : @DupsVLF Se rapportati al blasone del club, gabbia e Krunic non avrebbero fatto nemmeno i panchinari al Milan.Oggi… - milan_risorto : Per quanto mi riguarda, l'innesto di un centrale tappabuchi per 6 mesi alla Izzo o un giovane alla Thiaw sposta 0 n… -