LIVE Nadal-Medvedev 2-6 6-7 6-4 6-4 7-5, Finale Australian Open 2022 in DIRETTA: rimonta epica e Slam n.21 per l’iberico (Di domenica 30 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA VITTORIA DI Nadal QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO RAFAEL Nadal CON IL TRIONFO AGLI Australian Open? 15.18 Grazie a tutti per aver seguito la prima Finale Slam dell’anno e buona domenica! 15.17 Diamo un’occhiata alle statistiche delle sfida da psicodramma: 5 doppi falli ciascuno con 3 ace per lo spagnolo e i 23 del russo. 62% di prime trovate dall’iberico contro il 69% del russo di cui, rispettivamente, il 67% e 71% di punti vinti con la prima. Il classe 1986 ha vinto il 47% con la seconda contro il 41% del classe 1996. 7 break su 22 chance per lo spagnolo contro 6/22 dell’avversario che ha trovato 76 vincenti, 52 errori e 189 punti totali vinti. Il #5 al mondo invece ha vinto 182 ... Leggi su oasport (Di domenica 30 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA VITTORIA DIQUANTI SOLDI HA GUADAGNATO RAFAELCON IL TRIONFO AGLI? 15.18 Grazie a tutti per aver seguito la primadell’anno e buona domenica! 15.17 Diamo un’occhiata alle statistiche delle sfida da psicodramma: 5 doppi falli ciascuno con 3 ace per lo spagnolo e i 23 del russo. 62% di prime trovate dalcontro il 69% del russo di cui, rispettivamente, il 67% e 71% di punti vinti con la prima. Il classe 1986 ha vinto il 47% con la seconda contro il 41% del classe 1996. 7 break su 22 chance per lo spagnolo contro 6/22 dell’avversario che ha trovato 76 vincenti, 52 errori e 189 punti totali vinti. Il #5 al mondo invece ha vinto 182 ...

