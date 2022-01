Inter, Inzaghi guarito dal Covid: sarà in panchina nel derby con Milan (Di domenica 30 gennaio 2022) (Adnkronos) - Buone notizie per l'Inter. Il tecnico Simone Inzaghi è risultato negativo al tampone e potrà quindi tornare ad allenare i nerazzurri. Il 45enne piacentino sarà quindi regolarmente in panchina nel derby con il Milan in programma sabato prossimo alla ripresa del campionato. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 30 gennaio 2022) (Adnkronos) - Buone notizie per l'. Il tecnico Simoneè risultato negativo al tampone e potrà quindi tornare ad allenare i nerazzurri. Il 45enne piacentinoquindi regolarmente innelcon ilin programma sabato prossimo alla ripresa del campionato.

