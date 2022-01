Il Mattarella bis è un’altra sfida per il cattolicesimo democratico (Di domenica 30 gennaio 2022) Il 3 agosto scorso, all’inizio del cosiddetto semestre bianco, scrivevo su questo giornale dei possibili scenari che avevamo di fronte. Dei tre che indicavo come possibili e auspicabili, il meno probabile mi sembrava la rielezione di Mattarella. E invece Mattarella è stato richiamato a gran voce al Quirinale. Presumo che a questo punto si parlerà molto di sconfitta della politica e della scarsa qualità di un Parlamento incapace persino di eleggere un nuovo Presidente della Repubblica: tutti segni di un preoccupante degrado della nostra classe politica, manifestatosi in modo eclatante anche nel 2013 con la rielezione del Presidente Napolitano. Eppure, visto come si stavano mettendo le cose, vista la pandemia e la situazione economica del paese, nella rielezione di Mattarella c’è una specie di risvolto provvidenziale. Di sicuro, ... Leggi su ilfoglio (Di domenica 30 gennaio 2022) Il 3 agosto scorso, all’inizio del cosiddetto semestre bianco, scrivevo su questo giornale dei possibili scenari che avevamo di fronte. Dei tre che indicavo come possibili e auspicabili, il meno probabile mi sembrava la rielezione di. E inveceè stato richiamato a gran voce al Quirinale. Presumo che a questo punto si parlerà molto di sconfitta della politica e della scarsa qualità di un Parlamento incapace persino di eleggere un nuovo Presidente della Repubblica: tutti segni di un preoccupante degrado della nostra classe politica, manifestatosi in modo eclatante anche nel 2013 con la rielezione del Presidente Napolitano. Eppure, visto come si stavano mettendo le cose, vista la pandemia e la situazione economica del paese, nella rielezione dic’è una specie di risvolto provvidenziale. Di sicuro, ...

