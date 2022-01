Il bis di Mattarella? Le parole di Enrico Letta a Fabio Fazio | ci prendono per i fondelli

(Di domenica 30 gennaio 2022) "Posso chiederle seresta in qualche modo un'opzione?":aveva fatto questa domanda adomenica scorsa, il giorno prima che iniziassero le votazioni per l'elezione del presidente della Repubblica. Una settimana fa la risposta del segretario del Pd è stata: "Per me, per noi del Pd, sarebbe il massimo. Sarebbe la soluzione ideale e perfetta. Credo che sia stato davvero un grande presidente. Sarà anche questo uno dei temi di cui parlerò con Salvini".che, vedendo come stanno andando adesso le cose, fanno pensare a una sorta di profezia. Era tutto già scritto? Il conduttore della trasmissione di Rai 3 aveva fatto quella domanda al suo ospite perché già nei giorni scorsi era stato evocato spesso il nome del capo dello Stato uscente, ...

e non accetteremo mai un". Così, dopo aver incontrato il premier, si chiude con Letta e Conte - a loro volta divisi - per discutere chi scegliere. Il Corriere ha una newsletter sulla ...L' Europa e gli States non sono rimaste insensibili al cospetto della rielezione di Sergionel ruolo di capo dello Stato. Unsegnato da grandi polemiche: non tanto per la figura di, quanto per le modalità con cui i parlamentari del Bel paese hanno scelto di calare ...Però lunedì scorso quando abbiamo iniziato a votare per la carica di presidente della Repubblica nessuno voleva la riconferma di Mattarella. Sia perché lui aveva dichiarato fermamente ...A un certo punto della partita sembrava di essere dentro un film con Claudio Bisio del 2013 “Benvenuto Presidente!”. Il protagonista, un ingenuo bibliotecario con l’hobby per la pesca, viene prelevato ...