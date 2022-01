“Fate presto!”. Travolto da una valanga in vetta e ferito, corsa contro il tempo per salvare Corrado (Di domenica 30 gennaio 2022) corsa contro il tempo per salvare Corrado Pesce, l’alpinista originario di Novara rimasto intrappolato sul Cerro Torre, una delle cime più difficili della Patagonia. Pesce si trovava sul Cerro Torre, vetta di 3128 metri, insieme a Tomás Aguiló, quando sono stati travolti da una valanga e sono rimasti entrambi feriti. Da quanto riporta il sito specializzato Montagna.tv la situazione è drammatica. “Un nuovo aggiornamento da Ahora CalaFate fa perdere ogni speranza – scrive il sito -. Con piacere si apprende che l’elicottero dell’esercito sia riuscito questa mattina a evacuare Tomás, consegnandolo all’aeroporto di CalaFate a una ambulanza che lo ha trasferito in ospedale. È ferito e ha diverse fratture, ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 30 gennaio 2022)ilperPesce, l’alpinista originario di Novara rimasto intrappolato sul Cerro Torre, una delle cime più difficili della Patagonia. Pesce si trovava sul Cerro Torre,di 3128 metri, insieme a Tomás Aguiló, quando sono stati travolti da unae sono rimasti entrambi feriti. Da quanto riporta il sito specializzato Montagna.tv la situazione è drammatica. “Un nuovo aggiornamento da Ahora Calafa perdere ogni speranza – scrive il sito -. Con piacere si apprende che l’elicottero dell’esercito sia riuscito questa mattina a evacuare Tomás, consegnandolo all’aeroporto di Calaa una ambulanza che lo ha trasin ospedale. Èe ha diverse fratture, ...

