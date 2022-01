Covid, bimba di due anni muore in ospedale. "Era gravissima" (Di domenica 30 gennaio 2022) Catanzaro, 30 gennaio 2022 - Covid, una bambina di 2 anni è morta nella notte all'ospedale Bambino Gesù di Roma dove era stata trasferita ieri dalla Calabria a causa dell'aggravarsi delle sue ... Leggi su quotidiano (Di domenica 30 gennaio 2022) Catanzaro, 30 gennaio 2022 -, una bambina di 2è morta nella notte all'Bambino Gesù di Roma dove era stata trasferita ieri dalla Calabria a causa dell'aggravarsi delle sue ...

Advertising

ItalianAirForce : Un volo urgente Lamezia Terme-Ciampino si è da poco concluso. A bordo una bimba di 2 anni positiva al #Covid, in im… - Agenzia_Ansa : Positiva al Covid, muore bimba di due anni. Era giunta gravissima ieri da Catanzaro a Roma #ANSA - RaiNews : È morta al Bambino Gesù la bimba di due anni arrivata ieri da Catanzaro a Roma in gravi condizioni dopo aver contra… - CloudyKant : RT @Borderline_24: Positiva al #Covid, muore #Bimba di 2 anni - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: 'Sarai un angelo meraviglioso Ginevra, nel giardino dei piccoli angeli'. Lo scrive in un post il sindaco di Mesoraca, in… -