Ciclocross | Mondiali 2022 | podio tutto olandese tra le under 23 | vince Puck Pieterse Sedicesima Lucia Bramati

Leggi su oasport

(Di domenica 30 gennaio 2022) Era la Nazionale più attesa in questa categoria ed è arrivata una strepitosa tripletta. L’Olanda lascia le briciole alle avversarie nella prova23 al femminile deidiin corso di svolgimento a Fayetteville, negli USA, monopolizzando il. La vittoria va ache riesce a beffare proprio al fotofinish la connazionale e campionessa d’Europa in carica Shirin Van Anrooij dopo una gara praticamente alla pari. Terza piazza per la campionessa uscente della categoria, Fem Van Empel, mentre nella top-5 troviamo due francesi: Line Burquier e Amandine Fouquenet. LIVEin DIRETTA: uomini elite tra poco in gara, Pidcock corre per la storia Prova non indimenticabile per l’unica ...