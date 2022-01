Chi sono Matilde, Eleonora e Diego: i figli di Benedetta Parodi e Fabio Caressa (Di domenica 30 gennaio 2022) Si chiamano Matilde, Eleonora e Diego i figli di Benedetta Parodi e Fabio Caressa. 46 anni e una carriera in tv, la sorella minore di Cristina Parodi si è sposata con Fabio Caressa nel 1999. A 30 ani ha avuto la primogenita Matilde, in seguito sono arrivati Eleonora e Diego. La giornalista ha un legame fortissimo con i suoi figli, ma non è una mamma severa. “sono una mamma molto libera. E anzi mi annoiano e non le sopporto – ha svelato qualche tempo fa a Vanity Fair -. Le mamme fanatiche, a tempo, quelle che un’ora la televisione, un’ora il videogioco, e poi basta a letto. I miei ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 30 gennaio 2022) Si chiamanodi. 46 anni e una carriera in tv, la sorella minore di Cristinasi è sposata connel 1999. A 30 ani ha avuto la primogenita, in seguitoarrivati. La giornalista ha un legame fortissimo con i suoi, ma non è una mamma severa. “una mamma molto libera. E anzi mi annoiano e non le sopporto – ha svelato qualche tempo fa a Vanity Fair -. Le mamme fanatiche, a tempo, quelle che un’ora la televisione, un’ora il videogioco, e poi basta a letto. I miei ...

Advertising

borghi_claudio : @Theskeptical_ Non ci sarebbero stati ma con più di 400 voti alla seconda votazione si saliva, e di molto perchè il… - Corriere : Chi sono gli hikikomori, ragazzi che non escono mai dalla stanza: solo in Italia, centomila... - CarloCalenda : @RichbonesE @RaiPortaaPorta @OttoemezzoTW @TgLa7 Imbarazzati per te stesso. Gli auguri ci sono stati. Solo che a di… - MiglianoNunzia : RT @zampa_qua: ATTENZIONE??????????Silvana?? 339 4765657 leggete?? - koe0712 : @beabeabon Io sono fan di Jessica e non mi piace Soleil quindi non la voto solo perché sono amiche. Il concetto è m… -