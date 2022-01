Celtic, non solo social e merchandising: i segreti della ‘strategia giapponese’ dei Bhoys (e del loro allenatore) per tornare grandi (Di domenica 30 gennaio 2022) L’annuncio aveva lasciato perplessi i tifosi. Perché per livellare il divario con i Rangers si aspettavano nomi importanti, calciatori in grado di riscrivere la storia. Fin da subito. Il club, invece, ha deciso di adottare una strategia molto diversa. Il 1 gennaio il Celtic ha annunciato l’acquisto di tre giocatori. Tutti insieme. Tutti giapponesi. Tutti sconosciuti al grande pubblico. Si chiamano Reo Hatate, Yosuke Ideguchi e Daizen Maeda. E sono costati meno di 2,5 milioni di euro. L’affare ha fatto molto discutere. Anche perché in estate i glasvegiani avevano messo a segno una dozzina di colpi (fra cui anche l’ex portiere della nazionale inglese Joe Hart). Il più “prezioso”, però, era stato Kyogo Furuhashi, ala sinistra del Vessel Kobe, che aveva spinto il Celtic a investire quasi 5,5 milioni di euro. Per qualcuno si trattava di un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 30 gennaio 2022) L’annuncio aveva lasciato perplessi i tifosi. Perché per livellare il divario con i Rangers si aspettavano nomi importanti, calciatori in grado di riscrivere la storia. Fin da subito. Il club, invece, ha deciso di adottare una strategia molto diversa. Il 1 gennaio ilha annunciato l’acquisto di tre giocatori. Tutti insieme. Tutti giapponesi. Tutti sconosciuti al grande pubblico. Si chiamano Reo Hatate, Yosuke Ideguchi e Daizen Maeda. E sono costati meno di 2,5 milioni di euro. L’affare ha fatto molto discutere. Anche perché in estate i glasvegiani avevano messo a segno una dozzina di colpi (fra cui anche l’ex portierenazionale inglese Joe Hart). Il più “prezioso”, però, era stato Kyogo Furuhashi, ala sinistra del Vessel Kobe, che aveva spinto ila investire quasi 5,5 milioni di euro. Per qualcuno si trattava di un ...

