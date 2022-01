Calcio: Lazio, Vavro ceduto in prestito al Copenaghen (Di domenica 30 gennaio 2022) Roma, 30 gen. - (Adnkronos) - Denis Vavro lascia la Lazio e torna a giocare in Danimarca. Lo annuncia il club biancoceleste con un comunicato sul proprio sito ufficiale. "La S.S. Lazio comunica di aver ceduto il calciatore Vavro Denis alla F.C. Copenaghen, a titolo temporaneo, sino al 30/6/22, con diritto di opzione per l'acquisizione definitiva". Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 30 gennaio 2022) Roma, 30 gen. - (Adnkronos) - Denislascia lae torna a giocare in Danimarca. Lo annuncia il club biancoceleste con un comunicato sul proprio sito ufficiale. "La S.S.comunica di averil calciatoreDenis alla F.C., a titolo temporaneo, sino al 30/6/22, con diritto di opzione per l'acquisizione definitiva".

