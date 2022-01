Calcio | club Serie A a Vezzali e Malagò | ' riforma Figc su statuto Lega non conforme a diritto'

(Di domenica 30 gennaio 2022) Roma, 30 gen. - (Adnkronos) - Le venti società diA hanno inviato una lettera alla sottosegretaria allo Sport Valentinae al presidente del Coni Giovannicontro lavoluta dal presidente della FederGabriele Gravina sue governance dellaA. IdiA ritengono che la pretesa della"non siaal" e che la, in quanto associazione privata, non può ricevere limitazioni alla propria autonomia "se non in presenza di motivi di interesse pubblico".

Dal sottosegretario allo Sport una buona notizia sul fronte sponsorizzazioni legate al betting e sul prelievo sul giro d'affari a favore deidi: " date le circostanze, credo possa essere ...TORINO - Vlahovic lo paga il Tottenham . Nella notte è stato raggiunto un accordo con illondinese per la cessione di Dejan Kulusevski e Rodrigo Bentancur, sulla base di sessanta milioni di euro complessivi. Maurizio Arrivabene e Federico Cherubini hanno trattato con l'ex collega ...In Inghilterra danno la doppia trattativa per ben avviata LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Fabio Paratici pesca nel suo vecchio club per dare ad Antonio Conte una squadra più competitiva.L'Empoli ha ufficializzato poco fa l'acquisto di Iwo Kackzmarski, centrocampista polacco in arrivo dal Rakow Czestochowa ...