Amra Dzeko: «A Milano possiamo finalmente girare a piedi, i tifosi sono più tranquilli che a Roma» (Di domenica 30 gennaio 2022) La Gazzetta dello Sport intervista Amra Dzeko, 37 anni, modella e imprenditrice, moglie di Edin, attaccante dell’Inter, ex Roma. Racconta come si trova la famiglia a Milano. A Roma vivevano in una villa a Casal Palocco, quartiere a Sud della Capitale, a due passi dal mare. «Per noi qui è più facile vivere la città. Rispetto ai sei anni Romani giriamo di più a piedi, è più facile girare anche perché i tifosi sono un po’ diversi, vivono il rapporto con il calciatore in un altro modo. Ma oggettivamente devo dire che ci trovavamo molto bene nella nostra Casal Palocco e ci troviamo perfettamente in centro Milano. Anche perché Edin è sereno e questo in campo si vede». Sulla città: «Mi sono ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 30 gennaio 2022) La Gazzetta dello Sport intervista, 37 anni, modella e imprenditrice, moglie di Edin, attaccante dell’Inter, ex. Racconta come si trova la famiglia a. Avivevano in una villa a Casal Palocco, quartiere a Sud della Capitale, a due passi dal mare. «Per noi qui è più facile vivere la città. Rispetto ai sei annini giriamo di più a, è più facileanche perché iun po’ diversi, vivono il rapporto con il calciatore in un altro modo. Ma oggettivamente devo dire che ci trovavamo molto bene nella nostra Casal Palocco e ci troviamo perfettamente in centro. Anche perché Edin è sereno e questo in campo si vede». Sulla città: «Mi...

