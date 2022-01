Amadeus rivela: «Sono più in ansia per il derby che per Sanremo» (Di domenica 30 gennaio 2022) . Le dichiarazioni del conduttore tifoso nerazzurro Amadeus, conduttore del Festival di Sanremo, è intervenuto a Che tempo che fa, dove non è mancato un pensiero sul derby: le sue parole da Fabio Fazio. Queste le sue parole: «Speravo di poter fare come due anni fa, finire Sanremo e partire per andare a vedere il derby, invece lo vedrò in camerino. Sono molto in ansia, più che per Sanremo» L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 30 gennaio 2022) . Le dichiarazioni del conduttore tifoso nerazzurro, conduttore del Festival di, è intervenuto a Che tempo che fa, dove non è mancato un pensiero sul: le sue parole da Fabio Fazio. Queste le sue parole: «Speravo di poter fare come due anni fa, finiree partire per andare a vedere il, invece lo vedrò in camerino.molto in, più che per» L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

news24_inter : La rivelazione di Amadeus #inter #sanremo - zazoomblog : Che tempo che fa ospiti 30 gennaio 2022: Amadeus rivela le ultime notizie su Sanremo - #tempo #ospiti #gennaio #20… - Dansai75 : RT @DettoFattoRai2: ? ESCLUSIVA ? Pasquale Mammaro rivela i retroscena della coppia Rettore - @ditonellapiaga a #Sanremo2022: 'È stata un'i… - AndreaMinuz : RT @ilfoglio_it: Siamo talmente pronti per “una donna al #Quirinale” che se ne trovano poche anche tra i nomi insoliti. Non una Federica Pe… - vago7858 : RT @ilfoglio_it: Siamo talmente pronti per “una donna al #Quirinale” che se ne trovano poche anche tra i nomi insoliti. Non una Federica Pe… -