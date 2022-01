Uomini e Donne: Armando Incarnato al veleno contro Gianni Sperti (Di sabato 29 gennaio 2022) Uomini e Donne, Armando Incarnato al veleno contro Gianni Sperti: incredibili le parole del cavaliere all’opinionista. Di nuovo Armando contro Gianni, parole forti.Che tra diverse dame e cavalieri del parterre del trono over di Uomini e Donne non scorra buon sangue con gli opinionisti è cosa nota a tutti, ma quando ci sono furiosi litigate il pubblico si sorprende sempre. In concomitanza con una nuova sfilata per le Donne a tema sensualità, Armando Incarnato è finito di nuovo al centro delle polemiche, con una discussione accesissima con Gianni Sperti; le parole al ... Leggi su formatonews (Di sabato 29 gennaio 2022)al: incredibili le parole del cavaliere all’opinionista. Di nuovo, parole forti.Che tra diverse dame e cavalieri del parterre del trono over dinon scorra buon sangue con gli opinionisti è cosa nota a tutti, ma quando ci sono furiosi litigate il pubblico si sorprende sempre. In concomitanza con una nuova sfilata per lea tema sensualità,è finito di nuovo al centro delle polemiche, con una discussione accesissima con; le parole al ...

myrtamerlino : Le #donne tirate in ballo in extremis (dagli uomini che giocano la partita) per risolvere una situazione di stallo… - LiaCapizzi : Houston abbiamo un problema La locuzione 'una donna in gamba' 1) sbandierata se conviene, 2) accartocciata se no… - _Carabinieri_ : L'Arma, nella #Giornatadellamemoria, onora le vittime della Shoah. Ne custodiamo la memoria e tramandiamo il ricord… - SteveBestOne : RT @LiaCapizzi: Houston abbiamo un problema La locuzione 'una donna in gamba' 1) sbandierata se conviene, 2) accartocciata se non serve… - Insalora : @SWEET_Merinos @MaRisparmiati @__QueenTay_ MI sa che non hai capito di cosa si parla. Si parla di persone pagate pe… -