UFFICIALE – Felipe Caicedo è un nuovo giocatore dell’Inter (Di sabato 29 gennaio 2022) Felipe Caicedo è dell’Inter Dopo le visite mediche e la firma sul contratto nella giornata di ieri, ora è anche UFFICIALE: Felipe Caicedo è un nuovo giocatore dell’Inter. L’attaccante ecuadoriano si trasferisce in prestito fino al termine della stagione. Ecco il comunicato del club nerazzurro: “FC Internazionale Milano comunica di aver trovato un accordo con il Genoa per il trasferimento del calciatore Felipe Salvador Caicedo Corozo.L’attaccante ecuadoriano arriva in nerazzurro in prestito fino al 30 giugno 2022.#WelcomeFelipe!” L'articolo proviene da intermagazine. Leggi su intermagazine (Di sabato 29 gennaio 2022)Dopo le visite mediche e la firma sul contratto nella giornata di ieri, ora è ancheè un. L’attaccante ecuadoriano si trasferisce in prestito fino al termine della stagione. Ecco il comunicato del club nerazzurro: “FC Internazionale Milano comunica di aver trovato un accordo con il Genoa per il trasferimento del calciatoreSalvadorCorozo.L’attaccante ecuadoriano arriva in nerazzurro in prestito fino al 30 giugno 2022.#Welcome!” L'articolo proviene da intermagazine.

