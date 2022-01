Sport in tv oggi (sabato 29 gennaio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming (Di sabato 29 gennaio 2022) oggi, sabato 29 gennaio 2022, saranno di scena diversi Sport: il tennis con gli Australian Open, il calcio con la Coppa d’Africa, il basket con la Serie A, il ciclocross con i Mondiali, i motori con la Formula E e la 24 ore di Daytona, il calcio a 5 con gli Europei, e gli Sport invernali con le gare di Coppa del Mondo per sci alpino, salto con gli sci, combinata nordica, snowboard, sci alpinismo e slittino naturale. Ci saranno inoltre i Mondiali di sci velocità, i Mondiali junior di slittino, i Mondiali junior di speed skating e gli Europei Open (validi per l’IBU Cup) di biathlon. programma Sport IN TV oggi (sabato 29 gennaio) 08.45 Sci alpinismo, Coppa del Mondo: individuale maschile e femminile Morgins – Nessuna ... Leggi su oasport (Di sabato 29 gennaio 2022)292022, saranno di scena diversi: il tennis con gli Australian Open, il calcio con la Coppa d’Africa, il basket con la Serie A, il ciclocross con i Mondiali, i motori con la Formula E e la 24 ore di Daytona, il calcio a 5 con gli Europei, e gliinvernali con le gare di Coppa del Mondo per sci alpino, salto con gli sci, combinata nordica, snowboard, sci alpinismo e slittino naturale. Ci saranno inoltre i Mondiali di sci velocità, i Mondiali junior di slittino, i Mondiali junior di speed skating e gli Europei Open (validi per l’IBU Cup) di biathlon.IN TV29) 08.45 Sci alpinismo, Coppa del Mondo: individuale maschile e femminile Morgins – Nessuna ...

mengonimarco : Abbiamo parlato di sport, di performance, di aspettative e di progetti per il futuro. Abbiamo sogni diversi, ma gli… - Corriere : ?? MATTEO! - sportli26181512 : Calciomercato, news e trattative di oggi LIVE: Tutta la giornata di calciomercato di sabato 29 gennaio attraverso l… - angiuoniluigi : RT @fanpage: Oggi e domani, 29 e 30 gennaio, non ci sono partite di Serie A. Il campionato è in pausa per una sosta 'anomala'. Perché la Se… - marcosottili : RT @corrierefirenze: L’Asl oggi farà una segnalazione in Procura: «Le regole sono chiare» #Vlahovic #Covid_19 -

Ultime Notizie dalla rete : Sport oggi Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi - 29 gennaio ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Le prime pagine dei Quotidiani Sportivi di Oggi in edicola: Tuttosport, Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport e Tuttosport rappresentano i principali quotidiani sportivi in Italia. Punto ...

Milan, Theo l'apripista: rinnova fino al 2026. E ora Leao e Bennacer Oggi il club di via Aldo Rossi riconoscerà a Theo quello che gli è dovuto: il ruolo da protagonista si rifletterà anche in busta paga, mentre in campo il francese sarà sempre più al centro del ...

Calciomercato, tutte le trattative del 28 gennaio Sky Sport Cds - Il Napoli guarda al futuro: per l'estate c'è l'idea Raspadori Operazione futuro, titola quest'oggi nelle pagine interne il Corriere dello Sport parlando dell'interessamento del Napoli per Giacomo Raspadori, attaccante classe 2000 del Sassuolo in vista anche del ...

Prima Pagina, Corriere dello Sport: “Uragano Dusan. L’Inter non si ferma” "Uragano Dusan, Vlahovic firma". Apre così la prima pagina del “Corriere dello Sport” oggi in edicola. "L'Inter non si ferma: Marotta prova a prendere Frattesi subito. Raddoppio Fiorentina, con Cabra ...

