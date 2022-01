Quirinale: Renzi, 'bello vedere Salvini e M5s passare negli anni dai no a Mattarella a oggi' (Di sabato 29 gennaio 2022) Roma, 29 gen (Adnkronos) - "Credo sia bello che in 7 anni Salvini sia passato dal tweet del gennaio 2015 'Mattarella non è il mio presidente' a 'Mattarella è la mia scelta'. I 5stelle sono passati dalla richiesta di impeachment del 2018 a oggi. Noi siamo quelli che 7 anni fa hanno scelto e votato Mattarella con il sorriso e che oggi votano Mattarella con un sorriso ancora più grande". Lo ha detto Matteo Renzi. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 29 gennaio 2022) Roma, 29 gen (Adnkronos) - "Credo siache in 7sia passato dal tweet del gennaio 2015 'non è il mio presidente' a 'è la mia scelta'. I 5stelle sono passati dalla richiesta di impeachment del 2018 a. Noi siamo quelli che 7fa hanno scelto e votatocon il sorriso e chevotanocon un sorriso ancora più grande". Lo ha detto Matteo

