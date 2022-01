Omicron 2 è in Italia: sintomi e differenze con Omicron 1 (Di domenica 30 gennaio 2022) Omicron 2 è arrivata in Italia ed ora anche in Emilia Romagna. Secondo l'Istituto Superiore della Sanità, al momento la sottovariante è stata sequenziata in nove regioni e riguarda l’1% delle infezioni registrate su scala nazionale (oltre all'Emilia Romagna in Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Sicilia e Toscana). Sappiamo che la 'sorella' di Omicron, lignaggio Ba.2 della variante del coronavirus è in grado di diffondersi più velocemente dell'originale, che già era il virus a più rapida diffusione della storia. Il dato positivo è che non è più grave della variante nota come BA.1. Uno dei Paesi che monitora di più le mutazioni del coronavirus, la Danimarca, ha rilevato una crescita esplosiva di BA.2 che è diventata dominante in poche settimane. I dati preliminari danesi ... Leggi su howtodofor (Di domenica 30 gennaio 2022)2 è arrivata ined ora anche in Emilia Romagna. Secondo l'Istituto Superiore della Sanità, al momento la sottovariante è stata sequenziata in nove regioni e riguarda l’1% delle infezioni registrate su scala nazionale (oltre all'Emilia Romagna in Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Sicilia e Toscana). Sappiamo che la 'sorella' di, lignaggio Ba.2 della variante del coronavirus è in grado di diffondersi più velocemente dell'originale, che già era il virus a più rapida diffusione della storia. Il dato positivo è che non è più grave della variante nota come BA.1. Uno dei Paesi che monitora di più le mutazioni del coronavirus, la Danimarca, ha rilevato una crescita esplosiva di BA.2 che è diventata dominante in poche settimane. I dati preliminari danesi ...

Advertising

Agenzia_Ansa : La 'sorella' della Omicron ora è anche in Italia, si chiama BA.2 #ANSA - MediasetTgcom24 : Covid, sequenziata in Italia la variante 'Omicron 2': accertati primi due casi #Covid #Omicron… - GiovaQuez : Segnalati i primi casi di variante Omicron BA2 in Italia #COVID19 - emmevilla : RT @emmevilla: ?? Breve reminder per quelli che continuano a dire che i vaccini 'funzionicchiano'. Decessi #COVID19 in Europa. Malgrado #Om… - aAnnanka : RT @HoaraBorselli: I giornali si affrettano a dirci che la sorella di Omicron è già in Italia. Il messaggio è questo. Tranquilli che appena… -