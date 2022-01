Napoli, dall’Empoli il pacchetto per il futuro (Di sabato 29 gennaio 2022) Il Napoli sta lavorando anche per il futuro e avrebbe messo nel mirino tre talenti dell’Empoli: Bajrami, Parisi e Viti Il Napoli sta lavorando al presente, ma soprattutto al futuro. La prossima stagione degli azzurri potrebbe essere stravolta da cessioni e innesti giovani. A tal proposito i partenopei starebbero valutando tre giocatori dell’Empoli: Bajrami, su cui ci sarebbe la concorrenza di Sassuolo e Lazio, Parisi e Viti. Tre profili giovani per dare una svolta nel futuro della società. A riferirlo Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 29 gennaio 2022) Ilsta lavorando anche per ile avrebbe messo nel mirino tre talenti dell’Empoli: Bajrami, Parisi e Viti Ilsta lavorando al presente, ma soprattutto al. La prossima stagione degli azzurri potrebbe essere stravolta da cessioni e innesti giovani. A tal proposito i partenopei starebbero valutando tre giocatori dell’Empoli: Bajrami, su cui ci sarebbe la concorrenza di Sassuolo e Lazio, Parisi e Viti. Tre profili giovani per dare una svolta neldella società. A riferirlo Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

