Medjugorje, messaggio della Regina della Pace: “Desidero invitarvi ad avere più fede” (Di sabato 29 gennaio 2022) La Madonna a Medjugorje nel suo messaggio per oggi, mette in evidenza uno dei nostri punti deboli, e lo fa per richiamarci a un buon uso di ciò che il Signore ci ha messo a disposizione, per amore. Sono i preziosi insegnamenti che abbiamo la grazia di attingere alla Sua scuola della preghiera. Questo tempo, che L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di sabato 29 gennaio 2022) La Madonna anel suoper oggi, mette in evidenza uno dei nostri punti deboli, e lo fa per richiamarci a un buon uso di ciò che il Signore ci ha messo a disposizione, per amore. Sono i preziosi insegnamenti che abbiamo la grazia di attingere alla Sua scuolapreghiera. Questo tempo, che L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

KattInForma : Medjugorje, messaggio della Regina della Pace: “Desidero invitarvi ad avere più fede” - ealloramambo : RT @RadioMariaITA: H. 16:13 #Telefonata di #Marija in diretta con P. Livio per il Messaggio della Regina della Pace a Marija di Medjugorje… - pasdran : RT @RadioMariaITA: H. 16:13 #Telefonata di #Marija in diretta con P. Livio per il Messaggio della Regina della Pace a Marija di Medjugorje… - speranza_viva : RT @RadioMariaITA: H. 16:13 #Telefonata di #Marija in diretta con P. Livio per il Messaggio della Regina della Pace a Marija di Medjugorje… - MonicaxRios : RT @RadioMariaITA: H. 16:13 #Telefonata di #Marija in diretta con P. Livio per il Messaggio della Regina della Pace a Marija di Medjugorje… -