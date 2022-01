Mara Venier malata a letto, un No Vax la provoca via social: “Evviva il siero sperimentale”. E lei lo mette a tacere così (Di sabato 29 gennaio 2022) “Vaffan**lo di cuore” con un cuoricino rosso. così Mara Venier ha risposto alla provocazione di un utente sui social che, sotto a un foto di lei malata a letto ha commentato: “Covid? Evviva il siero sperimentale!“. Tutto è nato, appunto, da uno scatto pubblicato dalla popolare conduttrice su Instagram ieri, 28 gennaio. “A casa leggermente raffreddata, fatti tamponi tutto negativo!!“, la didascalia a corredo del selfie con tanto di sciarpa e cappello indosso. “Fatto il tampone?”, ha chiesto un utente che evidentemente non aveva letto la didascalia. “3 tamponi… non ho più il naso”, ha ironizzato Venier. Leggerezza e la battuta sempre pronta, così Venier ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 29 gennaio 2022) “Vaffan**lo di cuore” con un cuoricino rosso.ha risposto allazione di un utente suiche, sotto a un foto di leiha commentato: “Covid?il!“. Tutto è nato, appunto, da uno scatto pubblicato dalla popolare conduttrice su Instagram ieri, 28 gennaio. “A casa leggermente raffreddata, fatti tamponi tutto negativo!!“, la didascalia a corredo del selfie con tanto di sciarpa e cappello indosso. “Fatto il tampone?”, ha chiesto un utente che evidentemente non avevala didascalia. “3 tamponi… non ho più il naso”, ha ironizzato. Leggerezza e la battuta sempre pronta,...

