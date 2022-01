LIVE Virtus Bologna-Cremona 79-71, Serie A basket 2022 in DIRETTA: la Segafredo vince e sale in vetta in attesa di Milano (Di sabato 29 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.53 La nostra DIRETTA LIVE termina qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, buon proseguimento di serata con la cronaca del match su OA Sport. 21.52 La Virtus Bologna di coach Sergio Scariolo riesce dunque a battere la resistenza di un’ottima Vanoli Cremona, abile nel rientrare in partita dopo il 25-12 del primo quarto. Top-scorer Marco Belinelli con 20 punti, il migliore della squadra di coach Paolo Galbiati è Matteo Spagnolo che chiude con 18. FINISCE COSI’! 79-71 1/2 Poeta. Fallo di Belinelli su Poeta, liberi. Infrazione di doppio palleggio Poeta, 34? sul cronometro, titoli di coda. 79-70 Correzione a canestro di Jaiteh. Fallo in attacco Cremona, palla in mano Virtus con 1’10” ... Leggi su oasport (Di sabato 29 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.53 La nostratermina qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, buon proseguimento di serata con la cronaca del match su OA Sport. 21.52 Ladi coach Sergio Scariolo riesce dunque a battere la resistenza di un’ottima Vanoli, abile nel rientrare in partita dopo il 25-12 del primo quarto. Top-scorer Marco Belinelli con 20 punti, il migliore della squadra di coach Paolo Galbiati è Matteo Spagnolo che chiude con 18. FINISCE COSI’! 79-71 1/2 Poeta. Fallo di Belinelli su Poeta, liberi. Infrazione di doppio palleggio Poeta, 34? sul cronometro, titoli di coda. 79-70 Correzione a canestro di Jaiteh. Fallo in attacco, palla in manocon 1’10” ...

