Libia: Gheddafi jr. lancia un'iniziativa per porre fine alla crisi (Di sabato 29 gennaio 2022) Saif Al-Islam Gheddafi, figlio del dittatore deposto Muammar Gheddafi e candidato alle elezioni presidenziali, ha lanciato un'iniziativa per porre fine alla crisi in Libia. Per Gheddafi, bisognerebbe indire subito le elezioni parlamentari e rinviare quelle presidenziali. Qual è l'iniziativa di Gheddafi jr. per porre fine alla crisi in Libia? In Libia le autorità hanno rinviato

