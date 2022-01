La bomba di Rai 2: “Così certificano falsi morti Covid” (Di sabato 29 gennaio 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/01/WhatsApp-Video-2022-01-28-at-08.32.27.mp4 Perché in Italia ci sono Così tanti morti nonostante le restrizioni che ci sono? Sono tutti morti di Covid o sono morti con il Covid? Queste alcune delle domande alla base di un servizio esclusivo realizzato dal format Restart in onda su Rai 2. Nel video, un medico dirigente di un ospedale romano rilascia delle dichiarazioni a dir poco sconvolgenti. Il medico sostiene che i dati in certi casi sarebbero volontariamente alterati. Riportiamo fedelmente le sue dichiarazioni: “È frequente che venga scritto sulla cartella che un paziente è morto di Covid, quando in realtà non lo è, in modo che salga il numero di positivi. La stessa cosa accade per i ricoveri. Se un malato ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 29 gennaio 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/01/WhatsApp-Video-2022-01-28-at-08.32.27.mp4 Perché in Italia ci sonotantinonostante le restrizioni che ci sono? Sono tuttidio sonocon il? Queste alcune delle domande alla base di un servizio esclusivo realizzato dal format Restart in onda su Rai 2. Nel video, un medico dirigente di un ospedale romano rilascia delle dichiarazioni a dir poco sconvolgenti. Il medico sostiene che i dati in certi casi sarebbero volontariamente alterati. Riportiamo fedelmente le sue dichiarazioni: “È frequente che venga scritto sulla cartella che un paziente è morto di, quando in realtà non lo è, in modo che salga il numero di positivi. La stessa cosa accade per i ricoveri. Se un malato ...

Advertising

NicolaPorro : ?? Un video choc, con rivelazioni clamorose sui decessi per coronavirus: 'Così si producono molte false morti per… - Cesare6677 : RT @NicolaPorro: ?? Un video choc, con rivelazioni clamorose sui decessi per coronavirus: 'Così si producono molte false morti per #Covid'… - FACT60 : RT @NicolaPorro: ?? Un video choc, con rivelazioni clamorose sui decessi per coronavirus: 'Così si producono molte false morti per #Covid'… - Uleprr : RT @NicolaPorro: ?? Un video choc, con rivelazioni clamorose sui decessi per coronavirus: 'Così si producono molte false morti per #Covid'… - evelynbani : RT @NicolaPorro: ?? Un video choc, con rivelazioni clamorose sui decessi per coronavirus: 'Così si producono molte false morti per #Covid'… -

Ultime Notizie dalla rete : bomba Rai Galassie, alieni e altri universi Il lato oscuro della letteratura ... la Rai sperimentava le trasmissioni televisive e, dall'altra parte del pianeta, sull'atollo di Bikini, oceano Pacifico, si testava la bomba all'idrogeno. Il mondo non sarebbe stato più come prima. E ...

Eurovision Song Contest 2022: a Torino si riforma la coppia Gabriele Corsi - Cristiano Malgioglio ...dunque il duo che si occuperà di raccontare la gara che si terrà a casa nostra e che la Rai si ... Stando alla bomba rilasciata dal sito sembra proprio che siano loro i due maggiori candidati alla ...

La bomba di Rai 2: “Così certificano falsi morti Covid” Nicola Porro La bomba di Rai 2: “Così certificano falsi morti Covid” Perché in Italia ci sono così tanti morti nonostante le restrizioni che ci sono? Sono tutti morti di Covid o sono morti con il Covid? Queste alcune delle domande alla base di un servizio esclusivo rea ...

Bypass ferroviario, chiesto il sequestro delle aree di Trento nord L'esposto in procura degli ambientalisti: ''Zona delicatissima, serve una bonifica completa di ex Sloi ed ex Carbochimica prima di pensare alla nuova ferrovia'' ...

... lasperimentava le trasmissioni televisive e, dall'altra parte del pianeta, sull'atollo di Bikini, oceano Pacifico, si testava laall'idrogeno. Il mondo non sarebbe stato più come prima. E ......dunque il duo che si occuperà di raccontare la gara che si terrà a casa nostra e che lasi ... Stando allarilasciata dal sito sembra proprio che siano loro i due maggiori candidati alla ...Perché in Italia ci sono così tanti morti nonostante le restrizioni che ci sono? Sono tutti morti di Covid o sono morti con il Covid? Queste alcune delle domande alla base di un servizio esclusivo rea ...L'esposto in procura degli ambientalisti: ''Zona delicatissima, serve una bonifica completa di ex Sloi ed ex Carbochimica prima di pensare alla nuova ferrovia'' ...