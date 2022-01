In corso la settima votazione. I partiti cercano un'intesa ma FdI si smarca: "Votiamo Nordio" (Di sabato 29 gennaio 2022) AGI - Alle 9.30 il nuovo round, in caso di un altro nulla di fatto, il successivo è previsto per le 16,30. Si parte questa mattina con le riunioni delle assemblee dei grandi elettori dei partiti per sbloccare l'impasse. Possibile un tavolo di maggioranza come proposto da Letta: "La soluzione sul Colle non può essere una che spacca la maggioranza". Il leader della Lega preme per un presidente donna. Ma Belloni è bocciata da Iv e la Casellati non passa. Ha quattro petali la rosa che Matteo Salvini ha riferito agli alleati del centrodestra di aver ricevuto dal Pd per la scelta del candidato condiviso alla presidenza della Repubblica. La rosa - viene riferito da fonti di centrodestra - comprende i nomi di due uomini e due donne. Si tratta di Elisabetta Belloni, Paola Severino. Giuliano Amato e Pierferdinando Casini. Dopo i 'niet' bipartisan a Elibetta Belloni - arrivati ... Leggi su agi (Di sabato 29 gennaio 2022) AGI - Alle 9.30 il nuovo round, in caso di un altro nulla di fatto, il successivo è previsto per le 16,30. Si parte questa mattina con le riunioni delle assemblee dei grandi elettori deiper sbloccare l'impasse. Possibile un tavolo di maggioranza come proposto da Letta: "La soluzione sul Colle non può essere una che spacca la maggioranza". Il leader della Lega preme per un presidente donna. Ma Belloni è bocciata da Iv e la Casellati non passa. Ha quattro petali la rosa che Matteo Salvini ha riferito agli alleati del centrodestra di aver ricevuto dal Pd per la scelta del candidato condiviso alla presidenza della Repubblica. La rosa - viene riferito da fonti di centrodestra - comprende i nomi di due uomini e due donne. Si tratta di Elisabetta Belloni, Paola Severino. Giuliano Amato e Pierferdinando Casini. Dopo i 'niet' bipartisan a Elibetta Belloni - arrivati ...

Advertising

Francesco_Rizz_ : RT @you_trend: Settima votazione in corso. Tra i grandi elettori di centrodestra stanno votando solo i deputati di #FDI, mentre gli altri n… - Massi_Dubai : RT @ultimenotizie: In corso nell'Aula di Montecitorio la settima votazione per eleggere il presidente della Repubblica. I senatori della ma… - Miti_Vigliero : RT @you_trend: Settima votazione in corso. Tra i grandi elettori di centrodestra stanno votando solo i deputati di #FDI, mentre gli altri n… - msn_italia : Quirinale: in corso la settima votazione, la maggioranza si astiene o non risponde - zazoomblog : Quirinale settima votazione in corso: la maggioranza si astiene o non risponde alla chiama - #Quirinale #settima… -