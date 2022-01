Gf VIP nomination | chi sono i nominati di ieri 28 gennaio?

Advertising

zazoomblog : GF Vip nomination 28 gennaio 2022 eliminato di ieri sera nominati chi ha votato chi - #nomination #gennaio… - Novella_2000 : Chi sono i Vip al televoto nella puntata del 28 gennaio 2022: tutte le nomination #gfvip - GenteVipNews : L’eliminato di ieri e le nomination al “Grande Fratello Vip” - zazoomblog : Grande Fratello Vip 2021-2022 nomination: i concorrenti nominati oggi 28 gennaio - #Grande #Fratello #2021-2022 - Julienne_56 : Concordo con la nomination di Lulù.Per quanto Nathaly non rientri nelle mie preferenze,credo che la reazione di Giu… -

Ultime Notizie dalla rete : VIP nomination

GF, Nathaly accusa Giucas di essere falso, lui reagisce urlando e piangendo: 'Non ti permettere'. ... Leggi anche > Giucas Casella nelle ultimeha fatto sempre il nome di dando una ...Tra i due concorrenti del Grande Fratellonon sono mancate battutine e provocazioni tanto che ...Barù che ci ha tenuto a sottolineare come la Caldonazzo sia stata l'unica a mandarlo in...«Nel confessionale la prima settimana che sono entrata qua stava per baciarmi in bocca». Con questa rivelazione spiazza tutti Delia Duran al Gf Vip. Dal racconto della moglie ...Federica Calemme è l'eliminata della 38esima puntata del "Grande Fratello Vip": la concorrente è stata battuta al televoto da Barù e Nathaly Caldonazzo. LEGGI ANCHE > Giucas Casella perde le staf ...