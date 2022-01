Fiorello c’è | il comico arriva a Sanremo | la parrucca non basta

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 29 gennaio 2022) Questa sera Amadeus avrà un compagno di stanza molto speciale. E forse chissà magari quando domani andrà a bussare alla porta, come fa da due giorni, postando tutto sui social, finalmente qualcuno aprirà. Perchè, è appenato a. Ci aveva provato a camuffarsi, le prime foto del suo arrivo lo mostrano con una sorta diin testa. Manon è Milano, non è Roma, non è New York. E i fotografi che sono appostati ovunque da due giorni, in attesa di foto da scoop, non potevano lasciarsi scappare proprio l’arrivo di Fiore. Che tra l’altro era anche in compagnia di Amadeus, non il primo che si incontra per strada ecco. Le immagini dell’arrivo dinella terra dei fiori, hanno inevitabilmente fatto il giro del web e adesso tutti si chiedono: che cosa ...