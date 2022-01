Covid, Bassetti: «È iniziata la discesa, Omicron 2 non è un problema» (Di sabato 29 gennaio 2022) «Possiamo dire che è iniziata la discesa della curva epidemiologica del Covid-19». Sono le parole rilasciate all'Adnkronos con cui il professor Matteo Bassetti ha fatto il punto della situazione Covid in Italia. Covid, Bassetti ipotizza che la discesa potrebbe essere veloce Il direttore delle Malattie del San Martino di Genova ha preannunciato che «nelle prossime settimane» la discesa potrebbe essere «anche veloce» sulla falsariga di quanto si è già verificato in altri paesi. Rispetto, invece, alla variante Ba.2 o Omicron 2 di cui si è parlato per la sua diffusione inizialmente soprattutto in Danimarca secondo l'infettivologo non è il caso di dare adito ad allarmismi. «Il fatto - ha specificato ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 29 gennaio 2022) «Possiamo dire che èladella curva epidemiologica del-19». Sono le parole rilasciate all'Adnkronos con cui il professor Matteoha fatto il punto della situazionein Italia.ipotizza che lapotrebbe essere veloce Il direttore delle Malattie del San Martino di Genova ha preannunciato che «nelle prossime settimane» lapotrebbe essere «anche veloce» sulla falsariga di quanto si è già verificato in altri paesi. Rispetto, invece, alla variante Ba.2 o2 di cui si è parlato per la sua diffusione inizialmente soprattutto in Danimarca secondo l'infettivologo non è il caso di dare adito ad allarmismi. «Il fatto - ha specificato ...

