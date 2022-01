Covid, al San Pio sei nuovi ricoveri e sette dimissioni (Di sabato 29 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Sei nuovi ricoveri e sette dimissioni si registrano nei reparti Covid-19 dell’ospedale ‘San Pio’ di Benevento, che oggi restituisce un bollettino tutto sommato positivo. Sono 63 i pazienti totali nel padiglione Santa Teresa dedicato al coronavirus. Di questi, sono cinque i pazienti ricoverati in terapia intensiva; tre, uno in più rispetto alla giornata di ieri, i neonati ricoverati in terapia intensiva neonatale dedicata al Covid; dieci i degenti nel reparto di Pneumologia/Sub intensiva; nove le persone in Malattie infettive e trentasei invece i letti occupati in Medicina interna. Dal San Pio fanno inoltre sapere che i pazienti positivi al Covid-19 deceduti alla data odierna ammontano a 393 su complessivi 1684 trattati ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 29 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Seisi registrano nei reparti-19 dell’ospedale ‘San Pio’ di Benevento, che oggi restituisce un bollettino tutto sommato positivo. Sono 63 i pazienti totali nel padiglione Santa Teresa dedicato al coronavirus. Di questi, sono cinque i pazienti ricoverati in terapia intensiva; tre, uno in più rispetto alla giornata di ieri, i neonati ricoverati in terapia intensiva neonatale dedicata al; dieci i degenti nel reparto di Pneumologia/Sub intensiva; nove le persone in Malattie infettive e trentasei invece i letti occupati in Medicina interna. Dal San Pio fanno inoltre sapere che i pazienti positivi al-19 deceduti alla data odierna ammontano a 393 su complessivi 1684 trattati ...

