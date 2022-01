Chiara Ferragni chiama i fondi per fare risorgere la sua Fenice in difficoltà (Di sabato 29 gennaio 2022) La società ha numeri da start-up: fatturato da 1,19 milioni e perdite per 3,4. Sarebbe messo in vendita fino al 66%, con governance però favorevole Leggi su ilsole24ore (Di sabato 29 gennaio 2022) La società ha numeri da start-up: fatturato da 1,19 milioni e perdite per 3,4. Sarebbe messo in vendita fino al 66%, con governance però favorevole

Advertising

vogue_italia : Chiara Ferragni + SCHIAPARELLI= una combinazione perfetta di eleganza e originalità ?? - moody_fuu : RT @chiaravix: La madre di Chiara Ferragni che prenota il tetto del Duomo di Milano per passare un po' di tempo con le figlie. Mia madre p… - carmenmirandaib : RT @SpiritoSfranto: LORO HANNO TUTTE LO STESSO MODELLO DI SCARPE DOMANI NERO E GIARDINI FA IL +70% NELLE VENDITE CHIARA FERRAGNI CHI #CePos… - fikaarmonica : sono ancora viva regaz ma vi dico che la mia testa ha fatto certi viaggi che manco chiara ferragni - GianmarcoC4 : RT @sole24ore: ?? In questo articolo la chiamata di #ChiaraFerragni circa i fondi per fare risorgere la sua Fenice in difficoltà: https://t.… -