Calciomercato Salernitana, un colpo di esperienza per Sabatini! (Di sabato 29 gennaio 2022) La Salernitana è letteralmente scatenata sul mercato. Sabatini, con il placet del nuovo presidente Iervolino, sta portando avanti diverse trattative sul banco, per rinforzare una rosa che nel corso del campionato ha ampiamente dato avvisaglie di incapacità di calarsi nella categoria. Walter Sabatini SalernitanaIl nome nuovo è quello di Radovanovic in uscita dal Genoa. Il ds dei campani ha chiesto ai rossoblu informazioni sul duttile calciatore che vanta una grandissima esperienza in massima serie. Si dovrebbe registrare una piccola concorrenza del Benevento in B, anche se i granata appaiono notevolmente in avanti, ricordando che il giocatore andrà in scadenza a giugno. VINCENZO BONIELLO Leggi su rompipallone (Di sabato 29 gennaio 2022) Laè letteralmente scatenata sul mercato. Sabatini, con il placet del nuovo presidente Iervolino, sta portando avanti diverse trattative sul banco, per rinforzare una rosa che nel corso del campionato ha ampiamente dato avvisaglie di incapacità di calarsi nella categoria. Walter SabatiniIl nome nuovo è quello di Radovanovic in uscita dal Genoa. Il ds dei campani ha chiesto ai rossoblu informazioni sul duttile calciatore che vanta una grandissimain massima serie. Si dovrebbe registrare una piccola concorrenza del Benevento in B, anche se i granata appaiono notevolmente in avanti, ricordando che il giocatore andrà in scadenza a giugno. VINCENZO BONIELLO

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato, @OfficialUSS1919 | Per la difesa in arrivo #Dragusin della @juventusfc (quest'anno già in prestito… - DiMarzio : #Calciomercato | #Fazio è ufficialmente un nuovo giocatore della @OfficialUSS1919 - SkySport : Calciomercato Salernitana, altri due colpi: in arrivo Mousset e Bohinen #SkySport #SkyCalciomercato #Calciomercato… - HofficialNews : #Vicenza, preso Michele #Cavion in prestito dalla #Salernitana. ?? ???? #Calciomercato #serieb #Transfers - sportli26181512 : Salernitana, UFFICIALE: Cavion girato dal Brescia al Vicenza in serie B: In Serie B la società LR Vicenza comunica… -