Anche Sileri ha seri dubbi sui dati dei morti per Covid | “I dati sbagliati favoriscono i No vax…”

(Di sabato 29 gennaio 2022) “Era atteso il calo a fine gennaio, aspetterei qualche settimana e rimodulerei il green pass in coincidenza con la fine dello stato d’emergenza il 31 marzo. Non dico di farlo scomparire. Come si deciderà più avanti. Bisogna rimodularlo e allungarlo per chi ha fatto la terza dose e per i guariti, ma su base scientifica. Quando, ce lo dirà il virus”. Così Pierpaolo, sottosegretario al ministero della Salute, in un’intervista al ‘Fatto Quotidiano‘. “Rimodulerei, salvo che emerga una variante più cattiva, i richiami in funzione delle fasce d’età con più rischi, ma solo quando nelle terapie intensive saremo a un livello molto più basso di pazienti. Spero in primavera. Prima ridurrei l’isolamento per i positivi asintomatici. Ottimo sperimentare l’autotest per i trivaccinati come fa l’Emilia-Romagna” ...