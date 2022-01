A che ora inizia Nadal-Medvedev e su che canale vedere la Finale degli Australian Open 2022 in tv (Di sabato 29 gennaio 2022) Domenica 30 gennaio (ore 09.30 italiane) andrà in scena la Finale degli Australian Open 2022. Rafael Nadal e Daniil Medvedev si sfideranno sul cemento di Melbourne. Si preannuncia un atto conclusivo decisamente rovente, spettacolare ed equilibrato, aperto a ogni risultato e che sicuramente regalerà emozioni alle 10.000 persone che riempiranno la Rod Laver Arena nella metropoli Australiana. Entrambi i giocatori sono riusciti a spuntarla in quattro set nelle rispettive semifinali: lo spagnolo contro il nostro Matteo Berrettini, il russo contro il greco Stefanos Tsitsipas. Nel turno precedente, invece, erano serviti cinque set per sbarazzarsi dei canadesi Denis Shapovalov e Felix Auger-Aliassime. Da una parte il 35enne che va a caccia del 21mo Slam della ... Leggi su oasport (Di sabato 29 gennaio 2022) Domenica 30 gennaio (ore 09.30 italiane) andrà in scena la. Rafaele Daniilsi sfideranno sul cemento di Melbourne. Si preannuncia un atto conclusivo decisamente rovente, spettacolare ed equilibrato, aperto a ogni risultato e che sicuramente regalerà emozioni alle 10.000 persone che riempiranno la Rod Laver Arena nella metropolia. Entrambi i giocatori sono riusciti a spuntarla in quattro set nelle rispettive semifinali: lo spagnolo contro il nostro Matteo Berrettini, il russo contro il greco Stefanos Tsitsipas. Nel turno precedente, invece, erano serviti cinque set per sbarazzarsi dei canadesi Denis Shapovalov e Felix Auger-Aliassime. Da una parte il 35enne che va a caccia del 21mo Slam della ...

