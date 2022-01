Via libera dell’Ema alla pillola anti Covid di Pfizer (Di venerdì 28 gennaio 2022) L’Ema (Agenzia europea del farmaco) ha raccomandato l’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata per il Paxlovid, il primo farmaco anti-Covid per via orale prodotto da Pfizer. Il medicinale è raccomandato per il trattamento del Covid negli adulti che non necessitano di ossigeno supplementare e ad alto rischio che la malattia diventi grave. Negli studi presi in considerazione, si legge in una nota dell’Ema, il trattamento con Paxlovid ha ridotto significativamente i ricoveri o i decessi nei pazienti che hanno almeno una condizione sottostante che li mette a rischio di Covid grave. La maggior parte dei pazienti nello studio è stata infettata dalla variante Delta. Sulla base di studi di laboratorio, si prevede che la pillola sia attiva anche ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 28 gennaio 2022) L’Ema (Agenzia europea del farmaco) ha raccomandato l’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata per il Paxlovid, il primo farmacoper via orale prodotto da. Il medicinale è raccomandato per il trattamento delnegli adulti che non necessitano di ossigeno supplementare e ad alto rischio che la malattia diventi grave. Negli studi presi in considerazione, si legge in una nota, il trattamento con Paxlovid ha ridotto significativamente i ricoveri o i decessi nei pazienti che hanno almeno una condizione sottostante che li mette a rischio digrave. La maggior parte dei pazienti nello studio è stata infettata dvariante Delta. Sulla base di studi di laboratorio, si prevede che lasia attiva anche ...

